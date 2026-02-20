L’opaca trasparenza dei file di Epstein | la lezione europea agli Usa
Il deputato Thomas Massie ha criticato l’amministrazione Trump, accusandola di gestire in modo opaco i documenti relativi a Jeffrey Epstein. La sua denuncia si basa sulla mancanza di trasparenza e sulla difficoltà di accedere a informazioni importanti sul caso. Massie ha sottolineato come questa gestione possa nascondere dettagli cruciali. La sua presa di posizione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e tra l’opinione pubblica. La questione rimane al centro del dibattito politico.
“Questa è l’amministrazione di Epstein”. Con queste parole il deputato Thomas Massie, repubblicano del Kentucky, ha attaccato l’amministrazione Trump, accusandola di opacità e di una gestione ambigua dei documenti legati a Jeffrey Epstein. L’affondo di Massie non è isolato. Insieme a Ro Khanna, parlamentare democratico californiano, ha promosso un’iniziativa per rendere pubblici integralmente i file ancora secretati. I due hanno sostenuto che la trasparenza sia l’unico antidoto al sospetto che le élite si proteggano a vicenda. Va ricordato che Jeffrey Epstein, finanziere di successo, con relazioni ad altissimo livello nel mondo politico, accademico e finanziario, è stato accusato di traffico sessuale di minorenni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
