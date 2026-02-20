L’omaggio di Zuppi | Orniamo la Vergine dei nostri gioielli Ai banditi | Restituiteli
Don Remo Resca afferma che chi ha rubato i gioielli dalla Madonna di San Luca ha guardato negli occhi Maria prima di agire. La chiesa aveva esposto circa venti ex voto, tra cui collane e medaglie d’oro, che ora mancano. L’arcivescovo Zuppi invita i ladri a restituire i preziosi, paragonandoli a gioielli che decorano la Vergine. La sparizione ha suscitato sdegno tra i fedeli, che si sono ritrovati di fronte a un atto di sacra profanazione. La chiesa invita a ritrovare i gioielli e a rispettare i simboli religiosi.
Mastromarino Forse ha ragione don Remo Resca: chi ha sfregiato la Madonnina di San Luca, ’spogliandola’ dei suoi gioielli ex voto, "ha guardato gli occhi di Maria e si è fermato", sottraendo alla sacra icona sei o sette preziosi (erano una ventina in totale) che la adornavano. Questa è la speranza del cardinale Matteo Zuppi, che, come "fa un figlio quando la mamma sta male", si è precipitato al Santuario, ieri mattina, per un momento di raccoglimento con i fedeli, dopo il furto che ha macchiato, due notti fa, la Basilica di San Luca. Alle 7.30 la messa inizia con di fronte una platea di una cinquantina di credenti, riuniti in preghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
