L' Olanda alza la tassa sui guadagni di Borsa

L’Olanda ha deciso di aumentare la tassa sui guadagni di borsa, provocando reazioni tra gli investitori. La mossa nasce dalla necessità di reperire fondi per il bilancio statale, in un momento di crisi economica. Le società di grandi dimensioni, come Exor e Ferrari, temono che questa misura possa ridurre gli incentivi a investire nel paese. Nei mesi scorsi, molti di loro avevano scelto i Paesi Bassi per la tassazione favorevole, attirati da un sistema fiscale più leggero rispetto ad altri paesi europei. La novità crea un nuovo scenario per gli affari.

Per anni è stata la terra promessa. Da Exor a Campari, da Ferrari a MediaForEurope, il gotha della finanza e dell'industria europea ha scelto i Paesi Bassi non solo per la flessibilità societaria, ma per un ecosistema fiscale benevolo. Oggi però il vento sta cambiando. Amsterdam, che ha visto i natali della Borsa europea, si prepara a varare una riforma che potrebbe trasformarla nel posto da evitare accuratamente per chiunque gestisca capitali. Da gennaio 2028 l'Olanda applicherà quella che si preannuncia come una delle più esose tassazioni del risparmio e dei risparmiatori anche i più piccoli: un'aliquota fissa del 36% sui rendimenti effettivi, tra le più alte che si conoscano.