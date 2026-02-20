Logan Paul ha annunciato che il suo incontro con Bad Bunny non si terrà a breve, causando delusione tra i fan. I due erano già stati avvistati insieme durante le registrazioni di uno spettacolo, suscitando aspettative. Tuttavia, ora sembra che l’evento sia stato rimandato o annullato, lasciando in sospeso le speranze di uno scontro tra le due star del wrestling. I fan aspettano aggiornamenti sulla possibilità di un nuovo incontro.

Nel panorama WWE, l’interesse per un possibile confronto tra Bad Bunny e Logan Paul resta alto, ma le luci non hanno ancora illuminato una data ufficiale. L’analisi delle indiscrezioni disponibili mostra una gestione cauta delle trattative, con contatti costanti tra la WWE e l’entourage dell’artista portoricano senza una conferma formale per i prossimi eventi. nessun match in programma al momento tra Bad Bunny e Logan Paul, e nessun accordo definitivo per le tornate future è stato formalizzato. Nonostante la WWE sia rimasta in contatto con l’entourage di Bad Bunny dopo il successo conseguito al Super Bowl, la direzione generale non ha ancora definito un percorso operativo chiaro.🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Logan Paul contro Bad Bunny: brutte notizie per il match WWE

