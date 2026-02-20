Lo smartphone costruito per resistere ai viaggi | la prova a Dublino di Oppo Reno 15 Pro

Oppo ha messo alla prova il nuovo Reno 15 Pro a Dublino, dimostrando che il telefono può affrontare anche condizioni estreme di viaggio. La causa è la presentazione della linea Reno 15, composta da due versioni, base e Pro. Oppo ha deciso di chiamarli Travel Phone, evidenziando la loro resistenza. Durante il test, il dispositivo è stato sottoposto a urti, acqua e temperature variabili, confermando la sua robustezza. Il modello si distingue per la capacità di mantenere funzionante il touchscreen anche dopo diverse cadute.

Oppo ha presentato la sua linea di Reno 15. Ci sono due modelli: base e Pro. Sono presentati come Travel Phone, telefoni costruiti apposta per resistere durante i viaggi. Abbiamo provato Reno 15 Pro a Dublino: vi lasciamo le nostre impressioni.