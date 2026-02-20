Lo schiaffo all’arbitro costa 4 anni di squalifica

Pasquale Capuozzo, capitano della Cerredolese, ha ricevuto quattro anni di squalifica dopo aver schiaffeggiato un arbitro. L’episodio si è verificato a dieci minuti dalla fine di una partita contro il Real Dragone, quando il giocatore ha reagito con violenza dopo un rigore assegnato ai avversari. Il direttore di gara, Francesco Gammuto, è stato colpito al volto e ha dovuto interrompere la partita. Il Giudice Sportivo ha deciso di applicare questa misura severa per comportamenti aggressivi.

Quattro anni di squalifica per uno schiaffo al direttore di gara. È questo il provvedimento inflitto dal Giudice Sportivo al capitano della Cerredolese, il 31enne Pasquale Capuozzo, reo di aver colpito il fischietto modenese Francesco Gammuto a 10' dal termine della sfida disputata domenica in trasferta dalla sua squadra, dopo un penalty assegnato ai rivali del Real Dragone. "Il giocatore – si legge nel comunicato della Figc di Modena, che ratifica il provvedimento fino al 19 febbraio 2030 - dopo l'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, si avvicinava al direttore di gara proferendo nei suoi confronti espressioni ingiuriose.