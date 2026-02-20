Livorno nascondono in casa cocaina e materiale per confezionare droga | arrestati

A Livorno, un uomo di 50 anni di origini nordafricane e una donna di 60 anni sono stati arrestati dopo che la polizia ha trovato cocaina e attrezzature per il confezionamento in casa loro. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione che ha portato alla confisca di diverse dosi di droga e materiali utilizzati per il suddividere gli stupefacenti. Gli agenti hanno agito dopo aver ricevuto informazioni su un possibile traffico locale. Entrambi sono ora in custodia in attesa di essere interrogati.

Un 50enne di origine nordafricana e una 60enne livornese sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati fermati per un controllo e a causa dei loro precedenti i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare. Nell'abitazione sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina e materiale per la pesatura, il taglio ed il confezionamento della droga. Il tutto è stato sequestrato mentre la coppia arrestata e su disposizione dell'autorità giudiziaria per entrambi è scattato l'obbligo di firma.