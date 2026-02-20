Livorno | 2,6M€ investiti Serie C a due velocità tra giganti e budget

Il Livorno ha investito circa 2,6 milioni di euro, un fatto che ha attirato l’attenzione tra le squadre di Serie C. La cifra deriva da stipendi, premi e diritti d’immagine, e permette alla squadra di mantenere un buon livello di competitività. Tuttavia, questa spesa colloca il club a metà classifica per quanto riguarda il budget. La differenza tra le squadre più grandi e quelle con budget più contenuti continua ad aumentare, creando una divisione evidente nel campionato. La gestione finanziaria del Livorno si confronta con questa realtà.

Monte ingaggi in Serie C: il Livorno a metà classifica tra investimenti e sostenibilità. Il Livorno investe quasi 2,6 milioni di euro tra stipendi, premi e diritti d'immagine, posizionandosi nella media-alta della Serie C. L'analisi dei bilanci dei club di terza divisione rivela una grande variabilità negli investimenti, con alcune società che superano i 10 milioni di euro e altre che si attestano sotto il milione. Questa situazione solleva interrogativi sulla sostenibilità economica del campionato e sulla competitività tra le diverse realtà. La ripartizione degli investimenti del Livorno. La società amaranto destina la maggior parte del proprio budget alla retribuzione di giocatori e staff tecnico, con 1.