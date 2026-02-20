Gli Stati Uniti hanno battuto la Slovacchia nella seconda semifinale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi, spinti da un’ottima prestazione dei loro attaccanti. La partita si tiene oggi in un’atmosfera carica di tensione, con i fan che seguono con attenzione ogni movimento sul ghiaccio. L’incontro è previsto tra circa 20 minuti e promette di essere molto combattuto, con il pubblico che aspetta con ansia il fischio di inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Tra poco meno di 20 minuti inizierà la seconda semifinale. Americani e slovacchi si contendono l’ultimo posto a disposizione per accedere alla finale olimpica. 20.50 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Stati Uniti d’America e Slovacchia, seconda semifinale del torneo maschile di hockey su ghiaccio. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Stati Uniti d’America e Slovacchia, seconda semifinale del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: seconda semifinale, americani favoriti

Leggi anche: LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: americani favoriti nella seconda semifinale

Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.