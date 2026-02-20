Gli Stati Uniti affrontano la Slovacchia nelle semifinali di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici, a causa di una vittoria combattuta contro la Svezia. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, grazie a un gol di Hughes durante l’overtime. Tra i giocatori in campo, si nota una forte determinazione da parte degli americani, che cercano di raggiungere la finale. La gara sta per iniziare e i tifosi sono in attesa di vedere come andrà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59 La sfida contro gli svedesi si è rivelata più complicata del previsto con gli americani che hanno avuto la meglio grazie ad una rete di Hughes all’overtime. 20.56 Gli Stati Uniti d’America partono con il favore del pronostico in questa semifinale. Gli americani sono ancora imbattuti in questo torneo: gli USA hanno dominato il gruppo C, dove hanno battuto Lettonia (5-1), Danimarca (6-3) e Germania (5-1), avanzando ai quarti di finale contro la Svezia. 20.53 Tra poco meno di 20 minuti inizierà la seconda semifinale. Americani e slovacchi si contendono l’ultimo posto a disposizione per accedere alla finale olimpica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via della seconda semifinale

