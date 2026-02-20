LIVE USA-Slovacchia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via della seconda semifinale
Gli Stati Uniti affrontano la Slovacchia nelle semifinali di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici, a causa di una vittoria combattuta contro la Svezia. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, grazie a un gol di Hughes durante l’overtime. Tra i giocatori in campo, si nota una forte determinazione da parte degli americani, che cercano di raggiungere la finale. La gara sta per iniziare e i tifosi sono in attesa di vedere come andrà.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59 La sfida contro gli svedesi si è rivelata più complicata del previsto con gli americani che hanno avuto la meglio grazie ad una rete di Hughes all’overtime. 20.56 Gli Stati Uniti d’America partono con il favore del pronostico in questa semifinale. Gli americani sono ancora imbattuti in questo torneo: gli USA hanno dominato il gruppo C, dove hanno battuto Lettonia (5-1), Danimarca (6-3) e Germania (5-1), avanzando ai quarti di finale contro la Svezia. 20.53 Tra poco meno di 20 minuti inizierà la seconda semifinale. Americani e slovacchi si contendono l’ultimo posto a disposizione per accedere alla finale olimpica.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: seconda semifinale, americani favoritiGli Stati Uniti hanno battuto la Slovacchia nella seconda semifinale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi, spinti da un’ottima prestazione dei loro attaccanti.
LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: americani favoriti nella seconda semifinaleGli Stati Uniti hanno battuto la Slovacchia nella semifinale di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina 2026, a causa di una prestazione dominante nella seconda metà del match.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Canada-Finlandia e USA-Slovacchia oggi in tv: orari semifinali hockey ghiaccio Olimpiadi e streaming; Dove vedere le semifinali di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali 2026 oggi in streaming e in tv; Recap! Hockey: Italia-Slovacchia 2-3, sconfitta per gli azzurri; Come guardare Stati Uniti vs Slovacchia nell’hockey su ghiaccio maschile on-line gratuitamente.
Canada-Finlandia e USA-Slovacchia oggi in tv: orari semifinali hockey ghiaccio Olimpiadi e streamingDopo l'assegnazione delle medaglie al femminile, per il torneo maschile di hockey su ghiaccio - alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - è arrivato il ... oasport.it
LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: seconda semifinale, americani favoritiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Stati Uniti ... oasport.it
Alle 21 mi raccomando forza Slovacchia nella semifinale hockey per evitare che gli USA vincano un altro oro. Ma soprattutto per tifare il principino Juraj Slafkovsky. x.com
Trump a Milano: lo sbarco a Linate e una visita-lampo. «Ma non dormirà in città». Oggi la semifinale di hockey Usa-Slovacchia - facebook.com facebook