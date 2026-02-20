LIVE USA-Slovacchia 5-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | gli americani dilagano nel 2° periodo

Gli Stati Uniti hanno dominato la partita contro la Slovacchia, segnando cinque reti nel secondo periodo. La squadra americana ha sfruttato al massimo le occasioni, portandosi rapidamente in vantaggio e mettendo sotto pressione gli avversari. La differenza di ritmo e intensità si è vista chiaramente in campo, con gli americani che hanno controllato il gioco e creato molte opportunità da rete. La sfida prosegue ora con la speranza di raggiungere la finale contro il Canada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.51 Gli americani hanno dilagato in questo secondo periodo, in cui hanno dato la spallata decisiva a questa semifinale ipotecando un posto nella finalissima contro il Canada, la partita più attesa dall'inizio del torneo. -0.00 Suona la sirena!! Dopo 40 minuti gli USA sono avanti 5-0 sulla Slovacchia. -0.23 Bell'uscita della Slovacchia che per poco non trova la rete della bandiera. Sul capovolgimento di fronte Koch commette interferenza e riceve 2 minuti. -1.36 GOOOOL!! Tap in vincente per Hughes che tira di prima dopo la deviazione della balaustra sul tiro fuori dallo specchio di Werenski.