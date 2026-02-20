LIVE USA-Slovacchia 4-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | uno-due americano finale ipotecata

Gli Stati Uniti hanno dominato la partita contro la Slovacchia, segnando quattro gol e mettendo subito in chiaro le loro intenzioni. La squadra americana ha sfruttato due occasioni rapide, portandosi avanti già nel primo periodo. La Slovacchia ha tentato di reagire, ma ha subito un’altra rete che ha compromesso le speranze di rimonta. Durante il match, un penalità per carica con il bastone ha interrotto momentaneamente il gioco. La partita prosegue con gli americani in vantaggio deciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3.40 Penalità per Oliver Okuliar per carica con il bastone. -4.10 Continua il forcing americano che sfiora il raddoppio in un paio di occasioni. La partita è ancora lunga, almeno sul cronometro, con gli slovacchi che devono cercare di reagire mentalmente per non subire un passivo troppo pesante. -5.33 Grande chiusura di Cernak che salva la proprio porta con un ottimo intervento su un 3 contro 1 americano -7.27 Cambio portiere per la Slovacchia: fuori Hlavaj, dentro Skorvanek -7.27 GOOOOOL!! Uno-due micidiale degli americani con Eichel lasciato libero davanti al porta e servito benissimo da Tkachuk.