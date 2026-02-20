LIVE USA-Slovacchia 2-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | gli americani raddoppiano allo scadere dei primi 20 minuti

Gli Stati Uniti hanno segnato due gol contro la Slovacchia nei primi 20 minuti di gioco, grazie a una buona prestazione offensiva. La partita si svolge alle Olimpiadi di ghiaccio e la squadra americana ha dimostrato determinazione fin dall'inizio. Al suono della sirena, il punteggio è 2-0, con gli americani che controllano il ritmo della partita. La seconda frazione promette ancora emozioni e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -0.00 Suona la sirena!! Dopo i primi 20 minuti gli USA sono avanti per 2-0 contro la Slovacchia. -0.41 GOOOOOL!!! Dopo nemmeno 20 secondi di power play gli americani vanno a segno con una bellissima azione con Hughes che serve Eichel, il quale si accentra e scarica sul lato sinistro per Tage Thompson che è solo e batte i prima Hlavaj. USA-Slovacchia 2-0 -0.57 Due minuti di penalità per Milos Kelemen per sgambetto. -1.20 Tiro dalla lunga distanza per la Slovacchia, Cingel non trova la deviazione davanti alla porta di Hellebuyck -3.36 Grande occasione per gli americani con Hughes che gioca bene dietro la gabbia e serve un compagno al centro, il quale gira di prima verso la porta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE USA-Slovacchia 2-0, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli americani raddoppiano allo scadere dei primi 20 minuti LIVE USA-Slovacchia 1-0, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: Larkin porta avanti gli americaniL'America ha segnato il primo gol contro la Slovacchia durante la partita di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi. LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: seconda semifinale, americani favoritiGli Stati Uniti hanno battuto la Slovacchia nella seconda semifinale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi, spinti da un’ottima prestazione dei loro attaccanti. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: americani favoriti nella seconda semifinale; Recap! Hockey: Italia-Slovacchia 2-3, sconfitta per gli azzurri; Dove vedere le semifinali di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali 2026 oggi in streaming e in tv; L'Italia dell'hockey maschile sconfitta 3-2 dalla Slovacchia. LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: seconda semifinale, americani favoritiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Stati Uniti ... oasport.it LIVE Italia-Slovacchia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: altra sconfitta a testa altaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della partita fra Italia e Slovacchia termina qui! Il ... oasport.it Alle 21 mi raccomando forza Slovacchia nella semifinale hockey per evitare che gli USA vincano un altro oro. Ma soprattutto per tifare il principino Juraj Slafkovsky. x.com Trump a Milano: lo sbarco a Linate e una visita-lampo. «Ma non dormirà in città». Oggi la semifinale di hockey Usa-Slovacchia - facebook.com facebook