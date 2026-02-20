LIVE USA-Slovacchia 2-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | doppio vantaggio americano dopo metà gara

Gli Stati Uniti guidano 2-0 contro la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi. La causa del doppio vantaggio è stata una serie di tiri precisi e rapide ripartenze degli americani. La Slovacchia ha tentato di reagire, ma ha trovato un muro tra i pali e una difesa compatta. Al momento, il pubblico assiste a una partita combattuta, con molte occasioni da entrambe le parti. La gara prosegue con intensità nel secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8.42 Annullato il gol agli americani con Guentzel che ha segnato con il pattino sinistro al termine di una buona azione. -9.29 Un paio di grandi parate di Hlavaj che salva la propria porta e mantiene in vita la Slovacchia. -11.14 Palo colpito dagli americani che in 17 secondi ha già trovato tre grandi occasioni. Segnare ora vorrebbe dire quasi chiudere la partita. -11.31 Due minuti per Martin Fehervary che si era appeso al giocatore americano e finisce in panca puniti. -12.08 Che occasione per gli USA che recuperano un grande disco e partono in contropiede con un 2 contro 2.