LIVE USA-Slovacchia 1-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | Larkin porta avanti gli americani

-14.25 Hlavaj blocca il disco sulla conclusione dalla media distanza. Scoppia una rissa davanti alla gabbia slovacca con Tkachuk e Pospisil. -15.08 CHE OCCASIONE PER GLI USA!! Gli slovacchi perdono un altro disco sanguinoso davanti alla propria gabbia, con il giocatore americano che però non riesce a trovare lo specchio della porta. -15.41 GOOOOOL!! Gli americani recuperano il disco a metà campo e vanno in contropiede con Larkin che supera Hlavaj e porta avanti gli USA. Stati Uniti d'America-Slovacchia 1-0. -16.22 Buono l'atteggiamento degli slovacchi, subito aggressivi in quest'avvio.