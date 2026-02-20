LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo riduce il distacco dai fuggitivi

Oggi durante il UAE Tour 2026, il gruppo ha avvicinato i fuggitivi a causa di una corsa più veloce e compatta. La tappa in corso vede gli atleti spingere al massimo per ridurre il divario, mentre la strada si fa più impegnativa. Matteo Milan della Groupama – FDJ United cerca di ripetere il risultato di ieri, puntando allo sprint finale. La corsa resta aperta e ogni momento può cambiare le sorti della gara. I ciclisti continuano a spingere forte verso il traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:52 In caso di probabile sprint finale proverà a replicare il podio di ieri Matteo Milan della Groupama – FDJ United. 12:49 L’ultimo corridore a vincere il UAE Tour alla sua prima partecipazione è stato il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto Intermarché nel 2024. 12:46 Nel finale di corsa le squadre dovranno fare attenzione al vento. 12:43 Il gruppo recupera terreno. Il vantaggio del trio di testa scende a 1’12”. 12:40 Mancano 65 chilometri alla fine della tappa. 12:37 La velocità media aggiornata è di 47,1 kmh. 12:34 Jonathan Milan spera di bissare il successo dello scorso anno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo riduce il distacco dai fuggitivi Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo guadagna sui fuggitivi Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitivi UAE Tour 2026 | Our Line-Up Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan a caccia del bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour ... oasport.it Al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour, Nadia Battocletti mette a referto l'ennesimo record della sua incredibile carriera. L'Azzurra si cimenta nei 3000 m con l'obiettivo di siglare il nuovo record italiano. E così sarà. Un 8:26.44 che vale anche il terzo - facebook.com facebook Prima tappa di un "tour" che porterà l'associazione armatoriale in una serie di città portuali italiane, nell'anno del suo 125esimo anniversario x.com