LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo riduce il distacco dai fuggitivi

Da oasport.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi durante il UAE Tour 2026, il gruppo ha avvicinato i fuggitivi a causa di una corsa più veloce e compatta. La tappa in corso vede gli atleti spingere al massimo per ridurre il divario, mentre la strada si fa più impegnativa. Matteo Milan della Groupama – FDJ United cerca di ripetere il risultato di ieri, puntando allo sprint finale. La corsa resta aperta e ogni momento può cambiare le sorti della gara. I ciclisti continuano a spingere forte verso il traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:52 In caso di probabile sprint finale proverà a replicare il podio di ieri Matteo Milan della Groupama – FDJ United. 12:49 L’ultimo corridore a vincere il UAE Tour alla sua prima partecipazione è stato il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto Intermarché nel 2024. 12:46 Nel finale di corsa le squadre dovranno fare attenzione al vento. 12:43 Il gruppo recupera terreno. Il vantaggio del trio di testa scende a 1’12”. 12:40 Mancano 65 chilometri alla fine della tappa. 12:37 La velocità media aggiornata è di 47,1 kmh. 12:34 Jonathan Milan spera di bissare il successo dello scorso anno.🔗 Leggi su Oasport.it

live uae tour 2026 tappa di oggi in diretta il gruppo riduce il distacco dai fuggitivi
© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo riduce il distacco dai fuggitivi

Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo guadagna sui fuggitivi

Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitivi

UAE Tour 2026 | Our Line-Up

Video UAE Tour 2026 | Our Line-Up
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT.

live uae tour 2026LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ... oasport.it

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan a caccia del bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour ... oasport.it