LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione del terzetto al comando

Durante la tappa odierna del UAE Tour 2026, il gruppo tiene sotto controllo un attacco di tre corridori in fuga. La causa è la strategia di mantenere la corsa sotto pressione, impedendo ai fuggitivi di guadagnare vantaggi significativi. Tra i leader del controllo ci sono Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, Silvan Dillier dell’Alpecin-Premier Tech e Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36. I tre continuano a mantenere un ritmo sostenuto, cercando di respingere ogni tentativo di rimonta. La corsa resta aperta e incerta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 C'è sempre un trio a guidare la corsa: Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech e il canadese Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. 11:37 Il britannico Adam Yates è alla quinta partecipazione consecutiva all'UAE Tour. 11:34 Il colombiano Harold Martín López della XDS Astana Team sta tirando il gruppo. 11:31 Il canadese Nickolas Zukowskyè il corridore meglio piazzato in classifica generale nel trio di testa. Il suo ritardo da Tiberi è di 8'41". 11:28 Il gruppo rosicchia qualcosa al trio di testa e ora insegue ad 1'45".