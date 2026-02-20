LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Dillier nuovo leader della classifica a punti

Dillier ha preso il comando della classifica a punti durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, dopo aver superato Del Toro. La fuga dei corridori ha raggiunto un vantaggio di 1’43”, mettendo sotto pressione il gruppo principale. Dillier ha mostrato una buona strategia e velocità, sfruttando le ultime salite. La corsa continua con le squadre che cercano di recuperare terreno. La sfida resta aperta, e i ciclisti si preparano per le prossime fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:31 Il vantaggio dei fuggitivi è ora di 1'43". 12:28 L'elvetico scavalca così Del Toro e conquista il primato nella classifica a punti. 12:25 Lo svizzero Silvan Dillier si è imposto anche nello sprint intermedio di Al Qudra Cycle Track. 12:22 La tappa di domani, Al Ain Museum -Jebel Hafeet di 168 chilometri deciderà la vittoria della classifica generale con la scalata finale di Jebel Hafeet. 12:19 Questa la composizione del terzetto al comando: Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech e il canadese Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.