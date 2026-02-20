LIVE Speed skating 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA | Takagi crolla nel finale oro per Rijpma-de Jong

Takagi si è fermata nel finale della gara di velocità su ghiaccio alle Olimpiadi, permettendo a Rijpma-de Jong di conquistare la medaglia d’oro. La giapponese, che aveva dominato i primi giri, ha rallentato improvvisamente, mentre l’atleta olandese ha accelerato negli ultimi metri. La competizione si è svolta in un’atmosfera tesa, con il pubblico che ha assistito a un cambio di risultato inaspettato. La diretta si è conclusa con l’assegnazione del primo posto.

17.57 Fuori dalla top 10 Francesca Lollobrigida. Non era questa la gara dove attendersi grandi cose dall'italiana, che domani tornerà sul ghiaccio per la mass start e per andare all'attacco di una nuova medaglia.