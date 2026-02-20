LIVE Speed skating 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via

Joy Beune, campionessa mondiale e favorita nei 1500 metri femminili, non parteciperà alle Olimpiadi di Pechino. La sua assenza deriva dal mancato passaggio nelle selezioni nazionali olandesi, nonostante abbia ottenuto ottimi risultati nelle gare di qualificazione. La mancanza di un big come lei potrebbe cambiare gli equilibri della gara, che avrà inizio tra pochi minuti. La competizione promette di essere molto combattuta e incerta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Non sarà al via di questa gara Joy Beune. La campionessa del mondo dei 1500 nonché dominatrice della stagione di Coppa del Mondo in questa distanza non ha strappato il pass nei durissimi trials olandesi, nonostante abbia dimostrato di essere in grande condizione negli appuntamenti successivi e negli altri eventi di queste Olimpiadi. 16.19 L'azzurra non ha nulla da perdere e si presenta al via di questa gara con una condizione fisica invidiabile e con la mente libera, fattori che possono fare la differenza in una finale olimpica. 16.16 Gli occhi degli appassionati italiani sono rivolti su Francesca Lollobrigida.