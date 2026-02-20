LIVE Speed skating 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA | fase decisiva della gara Lollobrigida fuori dal podio

Durante la competizione di short track alle Olimpiadi, la gara femminile sui 1500 metri si sta infiammando. Lollobrigida, una delle favorite, ha perso terreno e ora si trova fuori dalla zona medaglie. A metà percorso, Han conduce con un vantaggio di 73 centesimi sul resto del gruppo. Le atlete si sfidano con determinazione, cercando di conquistare un posto sul podio. La fase finale promette emozioni intense per gli spettatori.

17.31 Ai 700 metri Han è in testa con 73 centesimi di vantaggio. Luce verde anche per Golubeva con 44 centesimi di margine. 17.31 Partite! 17.30 Sul ghiaccio Elizaveta Golubeva e Mei Han. 17.29 La canadese si è difesa nei primi 700 metri ed ha guadagnato nella seconda parte di gara con due passaggi regolari in 29.43 e 30.79 17.28 Prima posizione per Maltais con 39 centesimi di vantaggio su Kok. Decimo tempo per van Elste. 17.28 Dopo 700 metri Maltais è terza a 1.78, van Elst quinta a 1.81 17.27 Partite! 17.26 Sul ghiaccio Valere Maltais e Isabelle van Elst

