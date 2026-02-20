LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Jole Galli si ferma in semifinale

Jole Galli si ferma in semifinale di skicross alle Olimpiadi 2026, dopo un errore durante la curva in negativo. La gara si è giocata su una gobba, dove l’azzurra ha perso terreno, non riuscendo a superare Naeslund e Smith. Mentre cercava di recuperare, un piccolo sbilanciamento ha compromesso il suo attacco decisivo. La sua corsa si è conclusa prima della finale, lasciando spazio alle altre atlete. La gara prosegue con le sfide tra le migliori del mondo, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulle prossime competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:02 Peccato. Sulla curva in negativo Jole Galli rientra su Naeslund e Smith, ma un errorino su una gobba non permette all'azzurra di portare l'attacco alla seconda posizione. Avanzano la svedese e la svizzera. 13:01 Partite! Partenza migliore rispetto ai quarti per Galli, che è terza e si mette alla rincorsa di Fanny Smith. 13:00 Ora ci stringiamo attorno a Jole Galli. Servirà un'autentica impresa alla livignasca in una semifinale da brividi contro Naeslund (SWE), Smith (SUI) e Grillet Aubert (FRA). 12:58 Prova mostruosa di Daniela Maier, che vola agevolmente in finale.