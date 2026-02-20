LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la fase ad eliminazione diretta

La gara di skicross femminile alle Olimpiadi 2026 è iniziata con la fase ad eliminazione diretta. La competizione si svolge sulle piste di Milano-Cortina, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi da tutto il mondo. I primi scatti mostrano le atlete che affrontano le curve veloci e i salti impegnativi, sfidando il cronometro e la fortuna. La tensione cresce tra le concorrenti, mentre gli spettatori seguono con entusiasmo ogni confronto. La prima manche promette emozioni fino all’ultimo metro di corsa.

11:43 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara di skicross femminile. Poco più di 15 minuti all'inizio degli ottavi. 10:56 Si chiude per il momento la DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 12.00 con gli ottavi di finale. 10:54 I PETTORALI PER LA GARA DELLE 12.00 1 Maier (GER) 2 Naeslund (SWE) 3 Smith (SUI) 4 Lack (SUI) 5 Gantenbein (SUI) 6 Grillet Aubert (FRA) 7 Ofner (AUT) 8 Thompson (CAN) 9 Mobaerg (SWE) 10 Galli (ITA) 11 Gigler (AUT) 12 Errard (FRA) 13 Cousin (SUI) 14 Schmidt (CAN) 15 Redder (GER) 16 Klapprott (GER) 17 Berger Sabbatel (FRA) 18 Ballet Baz (FRA) 19 Bachl-Staudinger (GER) 20 Joffroy (CHI) 21 Foedermayr (AUT) 22 Phelan (CAN) 23 Wheatley (AUS) 24 Nakanishi (JPN) 25 Chesi (ITA) 26 Cholenska (CZE) 27 Mukogawa (JPN) 28 Fricova (SVK) 29 Krausova (CZE) 30 Zhang (CHN) 31 Arai (JPN) 32 Li Wenwen (CHN) 10:50 Non parte la cinese Li Wenwen.