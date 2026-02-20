LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | l’ultima gara di Arianna Fontana C’è la staffetta maschile

Arianna Fontana ha corso l'ultima gara di short track alle Olimpiadi 2026, a causa di un infortunio che l’ha costretta a concludere la sua avventura olimpica. La gara si è svolta alla Ice Skating Arena di Milano, dove i concorrenti si sono sfidati in un’atmosfera intensa. Oggi, la staffetta maschile ha preso il via, portando in pista i migliori atleti italiani per un’ultima sfida sul ghiaccio. La giornata continua con grandi attese per la finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Si chiude il capitolo short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Venerdì 20 febbraio l'Ice Skating Arena del Forum di Assago ospiterà l'ultima giornata di gare, mettendo il sigillo a una rassegna che ha già regalato spettacolo, colpi di scena e grandi emozioni. L'Italia arriva all'atto conclusivo con un bottino importante: oro nella staffetta mista, argento di Arianna Fontana nei 500 metri e argento nella staffetta femminile.