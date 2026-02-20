LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fontana e Arianna Sighel in finale! Confortola atterrata olandesi out Ora la staffetta

Arianna Sighel si qualifica per la finale di short track alle Olimpiadi 2026, dopo aver ottenuto il terzo posto e il ripescaggio. Fontana ha raggiunto la finale, mentre Confortola è stata costretta ad abbandonare la gara. Gli olandesi sono stati eliminati, e ora si preparano le staffette. La competizione prosegue con emozioni e sorprese, mentre gli atleti affrontano le ultime sfide sul ghiaccio. La giornata si conclude con la speranza di medaglie italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.29: ARIANNA SIGHEL IN FINALE! E' terza e unica ripescata! Vince Choi, secondo posto per Stoddard 21.26: C'è Arianna Sighel al via dell'ultima semifinale. Le protagoniste: 1 STODDARD Corinne USA 2 den DULK Tineke BEL 3 NAGAMORI Haruna JPN 4 CHOI Minjeong KOR 5 SOMODI Maja Dora HUN 6 SIGHEL Arianna ITA 21.24: Avanzata in finale B Confortola 21..23: CADONO TUTTE! Purtroppo anche Confortula buttata a terra da Schulting, poi cade anche Sarault e X. Velzeboer. Vince Yang, seconda Lam 21.19: C'è Elisa Confortola nella seconda semifinale. Queste le protagoniste: 1 VELZEBOER Xandra NED 2 CONFORTOLA Elisa ITA 3 SCHULTING Suzanne NED 4 LAM Ching Yan HKG 5 SARAULT Courtney CAN 6 YANG Jingru CHN 7 LEVEQUE Aurelie FRA