LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Arianna Fontana è in finale! Ora Confortola e Sighel

Arianna Fontana ha raggiunto la finale del short track alle Olimpiadi 2026, causa della sua velocità in pista e della strategia efficace. La gara si è svolta con ritmo intenso, portando l’atleta italiana a qualificarsi tra le migliori. Intanto, Elisa Confortola si è classificata nella seconda semifinale, sfidando diverse avversarie di alto livello. La competizione continua con i protagonisti pronti a sfidarsi nelle fasi decisive, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.19: C'è Elisa Confortola nella seconda semifinale. Queste le protagoniste: 1 VELZEBOER Xandra NED 2 CONFORTOLA Elisa ITA 3 SCHULTING Suzanne NED 4 LAM Ching Yan HKG 5 SARAULT Courtney CAN 6 YANG Jingru CHN 7 LEVEQUE Aurelie FRA 21.18: Nessuna penalità 21.15: E' FINALE PER ARIANNA FONTANA! Volata con la coinese Zhang che premia l'azzurra alle spalle della coreana Kim. Dietro è successo di tutto con tre cadute 21.12: Queste le protagoniste della prima semifinale: 1 DESMET Hanne BEL 2 FONTANA Arianna ITA 3 NOH Dohee KOR 4 BLAIS Danae CAN 5 KIM Gilli KOR 6 BOUTIN Kim CAN 7 ZHANG Chutong CHN