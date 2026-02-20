LIVE Short track alle 21.30 c' è la staffetta maschile nei 5000
Alle 21.30, gli atleti italiani dello short track scendono in pista per la staffetta maschile dei 5000 metri. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli cercano di replicare il successo dell'oro conquistato nella staffetta mista del 10 febbraio. Questa volta, si confrontano con avversari di rilievo come Corea del Sud, Olanda e Canada. La gara promette emozioni e sfide intense per gli azzurri.
