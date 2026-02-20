LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | tra poco si comincia con lo short track

Il live delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è iniziato con lo short track, dopo l’apertura ufficiale ieri sera. La competizione si svolge nel Palaghiaccio di Cortina, attirando numerosi appassionati di sport invernali. I primi atleti sono scesi in pista per le batterie di qualificazione, mentre gli spettatori seguono con entusiasmo le prime manche. La giornata promette molte emozioni e sorprese, con le prime medaglie in palio nelle prossime ore.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.