LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | torna Lollobrigida ultime speranze per Giacomel e Sighel

Lollobrigida torna in gara alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver superato un infortunio che aveva messo a rischio la sua partecipazione. La campionessa italiana dei short track ha deciso di tornare in pista per cercare una medaglia, portando energia e speranza alla squadra azzurra. Intanto, le ultime chance per Giacomel e Sighel si riducono in vista delle finali di questa sera. I tifosi italiani restano incollati agli schermi, sperando in un risultato positivo per i loro atleti. La competizione continua senza sosta.

