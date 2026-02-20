LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | si comincia con Jole Galli e Baumgartner

Giovedì 20 febbraio, Jole Galli e Baumgartner aprono la giornata delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato le prime medaglie. La competizione si fa più intensa con le gare di sci alpino e biathlon, che attirano migliaia di spettatori nelle tribune e davanti agli schermi. I protagonisti si preparano a sfidarsi su piste perfette, mentre il pubblico segue con entusiasmo ogni momento. La mattina si prospetta ricca di emozioni e sorprese, con gli atleti pronti a lasciare il segno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: si comincia con Jole Galli e Baumgartner Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: si comincia con slalom e bob a 2! Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: si comincia con curling femminile e skeleton Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Arianna Fontana ARGENTO! E' l'italiana più medagliata ai Giochi!; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata. Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: attesa per le finali di Lollobrigida e FontanaGiorno 15 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 20 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi invernali 2026, ieri niente medaglie per l'Italia: gli Usa ci superano. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali 2026, ieri niente medaglie per l'Italia: gli Usa ci superano. LIVE ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 20 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook #Olimpiadi Milano-Cortina, storica #Fontana: la più medagliata di sempre Con l’argento nella staffetta femminile dello short track ottenuto ieri, sono quattordici le medaglie olimpiche. Nessuno, in Italia, come lei Vittorio Cupi x.com