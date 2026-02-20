LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | serata con Fontana e staffetta maschile di short track
Il governatore Fontana ha partecipato questa sera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, accendendo il fuoco sacro con un tocco simbolico. Nel frattempo, gli atleti italiani di short track si preparano per la staffetta maschile, sfidando le avversarie sul ghiaccio. I tifosi seguono con entusiasmo ogni movimento, sperando in nuove medaglie. La competizione prosegue con grandi aspettative e gare emozionanti per tutta la giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: serata con short track e curling femminile
Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 febbraio in DIRETTA: OROOOO staffetta mista short track!
Milano Cortina 2026 LIVE: Olimpiadi Milano Cortina 2026 con le ultime novità !
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 18 febbraio; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Lollobrigida lontana dal podio, ora bob e hockeyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
LIVE Olimpiadi, si parte alle 10 con lo ski cross. Alle 14.15 la mass start di biathlon12 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.54 Sci acrobatico: Ski cro ... gazzetta.it
Jutta Leerdam saluta le Olimpiadi di Milano-Cortina da vera star. La pattinatrice olandese celebra l’oro e l’argento mostrando un regalo extralusso - facebook.com facebook
#ANTEPRIMA CV 07-2026 #ANTEPRIMA "Cortina festeggia Milano gestisce" #Olimpiadi e #Vino funzionano ma non sempre e non per tutti Poi i dati della #vendemmia, @ProWein business report, export francese e bollicine Scandinavia Da lunedì sul #corrier x.com