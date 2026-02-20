LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Lollobrigida lontana dal podio ora bob e hockey

Da oasport.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lollobrigida non conquista medaglie, concentrandosi ora su eventi di bob e hockey. La gara di oggi si svolge tra tensioni e attese, con atleti che cercano di migliorare i loro risultati. La competizione si intensifica, mentre gli spettatori seguono con entusiasmo le performance sulla neve e sul ghiaccio. Alla vigilia di nuove sfide, le squadre si preparano a scendere in pista. La giornata promette emozioni e sorprese per gli appassionati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it

live olimpiadi milano cortina 2026 liveblog 20 febbraio in diretta lollobrigida lontana dal podio ora bob e hockey
© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Lollobrigida lontana dal podio, ora bob e hockey

Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: torna Lollobrigida, ultime speranze per Giacomel e Sighel

Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: rifacimento del ghiaccio prima di Lollobrigida

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 18 febbraio; Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile; Olimpiadi, la giornata: curling donne, Italia sconfitta dalla Corea del Sud, delusione snowboard.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Lollobrigida lontana dal podio, ora bob e hockeyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

live olimpiadi milano cortinaLIVE Olimpiadi, si parte alle 10 con lo ski cross. Alle 14.15 la mass start di biathlon12 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.54 Sci acrobatico: Ski cro ... gazzetta.it