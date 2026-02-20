LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Jole Galli supera la prima batteria

Jole Galli ha superato la prima batteria alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una vittoria che rafforza la sua candidatura. La ragazza, atleta emergente, ha dimostrato grande determinazione sulla pista, conquistando il pubblico presente. La gara si è svolta questa mattina in un’atmosfera tesa, con condizioni climatiche ideali. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport in tutto il Paese. Ora, tutti attendono il suo prossimo turno, mentre la competizione prosegue senza sosta.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 12 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.54 Sci acrobatico: Ski cross