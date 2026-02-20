LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Jole Galli si ferma in semifinale

Jole Galli si ferma in semifinale ai Mondiali di sci alpino di Cortina, causando delusione tra gli appassionati. La gara si è conclusa con un’uscita durante la discesa, che ha impedito alla atleta di conquistare una finale. La giovane sportiva ha affrontato la pista con impegno, ma un errore ha compromesso il risultato. La sua performance ha attirato l’attenzione dei tifosi, che hanno seguito con ansia ogni suo passaggio. La competizione continua con altri atleti pronti a sfidarsi sulla neve.

