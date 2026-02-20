LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Jole Galli ottava Tra poco Giacomel

Jole Galli ha concluso all’ottavo posto nella gara di pattinaggio di velocità, a causa di una partenza lenta. La competizione si è svolta questa mattina nello stadio di Milano, dove Galli ha mostrato grinta nonostante le difficoltà iniziali. Tra poco è in programma la prova di Giacomel, che punta a migliorare il risultato. I fan sono già in attesa di aggiornamenti e si preparano a seguire tutte le emozioni in tempo reale. La giornata olimpica continua con molte altre sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Jole Galli ottava. Tra poco Giacomel Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Jole Galli avanza in semifinale Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Jole Galli si ferma in semifinale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alle 10 le prove del bob e Jole Galli in skicross; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Arianna Fontana ARGENTO! E' l'italiana più medagliata ai Giochi!; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Jole Galli si ferma in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it LIVE Olimpiadi, si parte alle 10 con lo ski cross. Alle 14.15 la mass start di biathlon12 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.54 Sci acrobatico: Ski cro ... gazzetta.it OMEGA House Milano Marco Mengoni all'evento 'LA28' presso l'OMEGA House in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, durante le Olimpiadi Milano - Cortina 2026. Con lui sul palco Aaron Taylor-Johnson e Raynald Aeschlimann. (19.02.2026) giuseppe_trig x.com LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’Italia a caccia delle ultime medaglie: si parte con lo ski cross donne. Gli aggiornamenti https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-diretta-medaglie-azzurri-italia-gare-oggi-20-febbraio/ - facebook.com facebook