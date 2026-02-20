LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Jole Galli avanza in semifinale

Jole Galli ha passato la fase eliminatoria delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 a causa di una buona prestazione sulla pista di Cortina. La sciatrice italiana ha conquistato il passaggio alla semifinale migliorando il suo tempo rispetto alla prima manche. Durante la gara, ha mantenuto un ritmo costante e ha superato gli avversari più vicini con una serie di curve precise e uno sprint finale deciso. La sua qualificazione porta entusiasmo tra gli appassionati italiani, pronti a seguire gli sviluppi della competizione nelle prossime ore.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 12 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.54 Sci acrobatico: Ski cross