LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | inizia l’ultima serata dello short track

Oggi, i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 vivono il momento finale dello short track, con l’ultima serata di gare in programma. La competizione si concentra sulle discipline di velocità e agilità, attirando numerosi spettatori sia in aula che davanti agli schermi. Tra emozioni e sorprese, atleti di tutto il mondo si preparano a concludere questa edizione con le ultime medaglie in palio. La tensione cresce in attesa dei risultati definitivi di questa fase conclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.