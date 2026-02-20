LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Fontana in semifinale dopo la caduta!

Il nome di Fontana è sulla bocca di tutti dopo la sua caduta in gara, che ha causato il suo ritiro dalla semifinale. La sciatrice si è fermata improvvisamente, lasciando il pubblico senza parole e i compagni preoccupati. La sua discesa si è conclusa bruscamente a causa di un errore di percorso, ma ha deciso di tornare a correre. La competizione continua con altri atleti pronti a conquistare la medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Fontana in semifinale dopo la caduta! LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: brutta caduta per Arianna Fontana, avanza ConfortolaArianna Fontana è caduta bruscamente durante una gara di sci di fondo, causando preoccupazione tra i presenti. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Fontana in semifinale nei 500Questa mattina, Fontana ha ottenuto la qualificazione in semifinale nei 500 metri, portando entusiasmo tra gli appassionati italiani. Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sci alpinismo oggi: programma, calendario, orari e dove vedere in diretta tv e streaming • Olimpiadi Milano Cortina 2026; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 18 febbraio. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: inizia l’ultima serata dello short trackCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Fontana e Sighel diretta short track: segui le finali pattinaggio velocità Milano-Cortina LIVEL'Italia protagonista all'Ice Skating Arena: fari puntati su Arianna e Pietro. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it La campionessa olandese saluta Milano e le Olimpiadi a modo suo - facebook.com facebook #ANTEPRIMA CV 07-2026 #ANTEPRIMA "Cortina festeggia Milano gestisce" #Olimpiadi e #Vino funzionano ma non sempre e non per tutti Poi i dati della #vendemmia, @ProWein business report, export francese e bollicine Scandinavia Da lunedì sul #corrier x.com