LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | è il momento di Lollobrigida nei 1500 metri

Lollobrigida ha conquistato la sua prima medaglia nei 1500 metri, portando entusiasmo tra il pubblico. La gara si è svolta oggi con grande intensità, attirando l’attenzione di molti appassionati. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, che hanno seguito ogni suo movimento con entusiasmo. La competizione continua e i tifosi attendono altri risultati importanti nel corso delle prossime ore. Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.