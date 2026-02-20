LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | è il momento della mass start di biathlon

Il biathlon ha preso il via oggi a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno costretto a rimandare le gare precedenti. La mass start, in programma alle 14, rappresenta uno dei momenti più attesi di questa giornata. Gli atleti si preparano sulla linea di partenza, pronti a sfidarsi su un percorso di 15 km con cinque sessioni di tiro. La competizione si svolge nel centro di Cortina, di fronte a una folla di appassionati che si è radunata per sostenere i loro favoriti. La gara sta per iniziare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: è il momento della mass start di biathlon Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: si avvicina il momento di Guignard/Fabbri Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: pomeriggio nero per biathlon e curling Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alle 10 le prove del bob e Jole Galli in skicross; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dirette, risultati e approfondimenti su RaiNews.it - Il programma della giornata olimpica: tutte le gare e gli eventi del 12 febbraio. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Jole Galli ottava. Tra poco GiacomelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it LIVE Olimpiadi, si parte alle 10 con lo ski cross. Alle 14.15 la mass start di biathlon12 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.54 Sci acrobatico: Ski cro ... gazzetta.it Tutti pazzi per le spille colorate a tema Olimpiadi di Milano Cortina! Ecco qual è la più costosa e per quale motivo vale tanto: https://fanpa.ge/g98tR - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Marito e moglie in gara nello sci alpinismo: 'Insieme Olimpiadi più belle'. De Silvestro-Boscacci in staffetta mista: 'Ma se siamo nervosi è letale...' . #ANSA x.com