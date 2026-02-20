LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | è il momento della mass start di biathlon

Il biathlon ha preso il via oggi a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno costretto a rimandare le gare precedenti. La mass start, in programma alle 14, rappresenta uno dei momenti più attesi di questa giornata. Gli atleti si preparano sulla linea di partenza, pronti a sfidarsi su un percorso di 15 km con cinque sessioni di tiro. La competizione si svolge nel centro di Cortina, di fronte a una folla di appassionati che si è radunata per sostenere i loro favoriti. La gara sta per iniziare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it

