LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Canada in finale nell’hockey Tra poco lo short track
Il Canada ha conquistato un posto in finale nell’hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, impedendo agli avversari di segnare nel terzo periodo. Questa vittoria è stata determinata da un’ottima prestazione difensiva e da un gol decisivo nel secondo tempo. Tra pochi minuti si svolgerà la gara di short track, che promette emozioni intense. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale dall’evento.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
