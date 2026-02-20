LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Canada in finale nell’hockey Tra poco lo short track

Il Canada ha conquistato un posto in finale nell’hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, impedendo agli avversari di segnare nel terzo periodo. Questa vittoria è stata determinata da un’ottima prestazione difensiva e da un gol decisivo nel secondo tempo. Tra pochi minuti si svolgerà la gara di short track, che promette emozioni intense. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale dall’evento.