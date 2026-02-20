LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | bronzo staffetta maschile Fontana quinta

Il quartetto italiano di staffetta maschile ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una gara combattuta fino all’ultima pista. La vittoria ha portato un sorriso tra gli atleti e i tifosi italiani, che hanno seguito con emozione ogni frazione di percorso. Nel frattempo, Fontana si è classificata quinta nella sua disciplina, lasciando un segno forte in questa giornata intensa. La competizione continua con molte altre sfide da seguire.

