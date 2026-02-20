LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Baumgartner non parte Galli non spinge nel seeding

Il 20 febbraio, Baumgartner ha deciso di non scendere in pista, mentre Galli non ha spinto nel seeding, causando una modifica alle strategie di gara. La scelta di Baumgartner si è rivelata determinante, influenzando le possibilità di medaglia degli altri atleti. Galli, invece, ha preferito non forzare per non rischiare in vista delle gare più importanti. La giornata si presenta ricca di sorprese e novità, con gli spettatori che seguono con attenzione ogni movimento sul ghiaccio e sulla neve. La competizione continua a riservare colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.