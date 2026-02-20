LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | Arianna Fontana in finale dopo la caduta!

Arianna Fontana ha conquistato la finale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo una caduta che ha rischiato di fermarla. La sciatrice italiana si è rialzata rapidamente e ha continuato a gareggiare, dimostrando determinazione. La gara si svolge sotto gli occhi di migliaia di spettatori in attesa di scoprire il risultato finale. La competizione continua con molte emozioni che si susseguono in questa giornata di gare. La tensione cresce mentre si avvicina il momento decisivo.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Arianna Fontana è caduta bruscamente durante una gara di sci di fondo, causando preoccupazione tra i presenti. Il nome di Fontana è sulla bocca di tutti dopo la sua caduta in gara, che ha causato il suo ritiro dalla semifinale. L'Italia protagonista all'Ice Skating Arena: fari puntati su Arianna e Pietro. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale