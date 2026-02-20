LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si ferma la Mercedes di Antonelli Ferrari sempre al comando

La Mercedes di Antonelli si ferma sulla pista di Sakhir durante i test del 2026, causando una bandiera rossa improvvisa. L’incidente ha bloccato temporaneamente le prove, mentre la Ferrari mantiene il primo posto tra le squadre. Antonelli ha dovuto uscire dalla vettura e ora i tecnici cercano di capire il guasto. La pausa forzata ha rallentato il programma di test, ma i team continuano a monitorare gli sviluppi. La situazione resta sotto controllo mentre si aspetta un aggiornamento ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Attenzione! La Mercedes di Antonelli è ferma a bordo pista: bandiera rossa! 10.10 Dopo un breve passaggio ai box, Antonelli torna in pista con le gomme C3 usate in precedenza per il time-attack. 10.07 Ecco il cronologico dello stint di Leclerc con gomme C2: 2:00.636 giro d’uscita 1:38.435 1:38.957 1:38.370 1:38.562 1:38.718 1:38.824 1:38.650 1:38.581 1:38.663 1:38.896 1:38.560 1:38.415 1:39.241 1:41.300 giro di rientro 10.05 Il long-run di Leclerc con gomme C3 si è aperto nel frattempo in 1’37?8. 10.04 Antonelli ha montato un set nuovo di gomme C3 per un tentativo di time-attack, migliorandosi però solo nel settore centrale e completando il giro in 1’34?0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si ferma la Mercedes di Antonelli. Ferrari sempre al comando Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc sempre al comando ma Kimi Antonelli si fa sotto Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes torna in pista con Antonelli. In crescita la Ferrari Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Test F1 in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc. Risultati e tempi; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti ad Antonelli. Ocon gira con le intermedie nel deserto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.18 Esteban Ocon torna ai box dopo aver distrutto le intermedie sull'asciutto. Il francese ha regalato diverse ... oasport.it F1 LIVE, Test Bahrain in diretta: Leclerc con la Ferrari il più veloce, classifica e risultatiLa diretta dell'ultima giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain, a Sakhir: oggi la Ferrari manda in pista Leclerc ... fanpage.it LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 08.00 scatta il Day-3. Tutti in pista per le ultime 8 ore - x.com Lando Norris torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test F1 2026. Il pilota della McLaren ha ammesso i progressi della monoposto, dei punti di forza del long-run e della motivazione che lo spinge a confermarsi campione - facebook.com facebook