LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | scatta il Day-3 Tutti in pista per le ultime 8 ore di lavoro

Charles Leclerc ha avviato subito il suo programma nel terzo giorno di test a Sakhir, dove si stanno svolgendo le ultime otto ore di prove in pista. La giornata è iniziata con ritmo intenso, con la Ferrari che punta a raccogliere dati utili prima dell’inizio della stagione. I piloti sono già in azione, spingendo le monoposto al limite per migliorare le prestazioni. Le condizioni meteo favorevoli permettono di lavorare senza interruzioni, mentre gli ingegneri analizzano ogni dato raccolto in tempo reale. La sessione prosegue con attenzione e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.03 Charles Leclerc non si ferma e inizia subito il suo lavoro. Esce dai box anche Pierre Gasly con la Alpine a sua volta con gomme medie. 08.02 Entrano in azione subito anche Nico Hulkenberg con le hard, Isack Hadjar con le medie e Carlos Sainz con le medie. 08.01 Si parte subito forte! In azione Charles Leclerc con gomme medie, Esteban Ocon, Arvid Lindblad con le hard e Andrea Kimi Antonelli con le medie. 08.00 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTA IL DAY-3 DEI TEST DI SAKHIR!!!! 07.58 Pochi istanti e si incomincia, tutto pronto a Sakhir! Clocking in for the final day of Testing #F1 #F1Testing pic.