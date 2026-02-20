LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc vola in Bahrain Norris e Verstappen inseguono

Charles Leclerc ha segnato il miglior tempo durante il test di Sakhir, con un giro in 1’31”992 utilizzando gomme C4. La Ferrari ha dedicato molte risorse alla sessione di prove, puntando a migliorare le prestazioni della monoposto. Max Verstappen e Lando Norris seguono da vicino, cercando di recuperare il tempo perso. La pista del Bahrain si presenta insidiosa e ricca di sorprese, mentre i team analizzano i dati raccolti. La giornata di test prosegue senza sosta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 1'31?992 per Leclerc, con gomme C4! La Ferrari si sta spendendo molto sui time-attack. Grande facilità nelle prestazioni della Rossa. 16.29 Norris, dopo aver cambiato le gomme e montato le dure, sta girando sul ritmo da 1'38". Leclerc torna in pista. 16.28 Verstappen migliora il suo crono, ma è sempre terzo e a distanza da Leclerc: 0?812 il suo distacco da Leclerc. 16.24 Norris, invece, dà un seguito al suo long-run in 1'40" con la McLaren. Gira con tanta benzina la macchina di Woking. 16.22 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:32.