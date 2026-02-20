LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc vola in Bahrain Norris e Verstappen in scia Russell pensa al passo gara

Charles Leclerc ha dominato la prima giornata di test a Sakhir 2026, migliorando di molto i tempi rispetto ai avversari. La sua Mercedes ha mostrato ottima affidabilità, mentre Norris e Verstappen si sono mantenuti vicini, cercando di migliorare la tenuta di pista. Russell si concentra sul passo gara, facendo giri attorno al 1’36”. La giornata prosegue con il cielo sereno e le monoposto pronte a spingere ancora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Russell, in tutto questo, sta effettuando dei giri in 1'36" con la Mercedes. 15.51 I piloti si stanno scaldando nel time-attack e la Ferrari di Leclerc ha espresso un grande livello. 15.49 Si migliora la McLaren di Lando Norris e si porta a 0?216 dalla Ferrari di Leclerc. 15.48 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:32.655 2 Lando Norris McLaren +0.718 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.952 4 George Russell Mercedes +1.140 5 Kimi Antonelli Mercedes +1.261 6 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.304 7 Pierre Gasly Alpine — 8 Oscar Piastri McLaren +1.