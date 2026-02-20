LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc vola in Bahrain Norris e Russell inseguono

Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo durante il test a Sakhir, un risultato che si deve all’ottimo lavoro sul set-up della vettura. La sessione è molto intensa, con Norris e Russell che cercano di avvicinarsi al suo record. Leclerc ha dimostrato di essere rapido e deciso, puntando a migliorare ulteriormente le prestazioni. La giornata prosegue con le prove in corso, mentre gli altri piloti cercano di recuperare terreno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 1'32?297 per Leclerc! Il monegasco, lavorando sul set-up, ha trovato un altro miglioramento. La Ferrari dimostra che ha potenziale e svetta. Da notare però che ha ottenuto il crono con C4 (gomme morbide). 16.17 Torna sul tracciato Charles Leclerc con la Ferrari. 16.16 Russell si migliora e con gomme Proto stampa un crono a 0?542 da Leclerc. 16.13 1'38?886 per Norris che sta inanellando tornate molto veloci, se si parla di primo stint di gara. 16.10 Molto interessante il passo gara di Norris che, di giro in giro, migliora i suoi crono e ora è sull'1'38".