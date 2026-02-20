LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc velocissimo e davanti alle Mercedes Verstappen si nasconde

Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo nel test di Sakhir 2026, battendo le Mercedes sul tracciato. La sua prestazione ha sorpreso molti, mentre Verstappen si è nascosto tra le ombre, senza spingere al massimo. Russell ha migliorato il suo tempo, salendo in terza posizione a poco più di un secondo da Leclerc. La sessione prosegue con le monoposto che si sfidano per trovare il miglior assetto. La pista si anima con le vetture che cercano di affinare le loro prestazioni in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Russell migliora e si porta in terza posizione a 1?061 dal crono di Leclerc, fatto nello stesso momento di Charles. Il monegasco voleva migliorare il riscontro, ma ha commesso un errore nel t-2. 15.08 Norris finalmente in pista, ma solo per fare un'installation-lap. In tutto questo, Leclerc e Russell sul tracciato con gomme medie. 15.06 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.162 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.754 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.153 4 Oscar Piastri McLaren +1.190 5 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.332 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.